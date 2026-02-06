Vaccini antinfluenzali | adesione in aumento nel Fiorentino

Nel Fiorentino cresce l’adesione ai vaccini antinfluenzali. In pochi mesi, tra ottobre e gennaio, l’Asl Toscana centro ha somministrato oltre 418.000 dosi. La richiesta è aumentata rispetto agli anni scorsi, con molte persone che si sono decise a vaccinarsi prima dell’arrivo della stagione fredda. Le autorità sanitarie continuano a invitare tutti a proteggersi, soprattutto le categorie più a rischio.

Nel periodo 1° ottobre 2025 – 30 gennaio 2026 l'Asl Toscana centro ha effettuato 418.656 vaccinazioni antinfluenzali, con 8.242 dosi in più rispetto allo stesso intervallo della campagna 2024-2025.Sul piano territoriale, le somministrazioni si distribuiscono così: 222.835 nell'area Fiorentina, 65.

