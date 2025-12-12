Vaccini antinfluenzali allo stadio prima della partita

L'ASL 3 porta la campagna di vaccinazione antinfluenzale allo stadio Luigi Ferraris, in occasione della partita Genoa-Inter. Un punto di vaccinazione gratuito e senza prenotazione sarà allestito nel piazzale dello stadio, offrendo un'opportunità semplice e immediata per proteggersi dall'influenza, incentivando la prevenzione tra i tifosi e i residenti.

Al via dal 1 ottobre in Lombardia la campagna vaccinale antinfluenzale 2025/2026

