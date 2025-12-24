Zelensky | ‘Usa rimuoveranno gradualmente le sanzioni a Mosca’
''Washington intende revocar le sanzioni gradualmente dopo la fine della guerra''. Lo ha detto ai giornalisti il presidente ucraino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Zelensky all'Ue: «Più pressioni su Mosca». Putin: «Le sanzioni Usa? Non avranno impatto. Risposta sbalorditiva se attaccati»
Leggi anche: Zelensky all'Ue: «Più pressioni su Mosca». Putin: «Le sanzioni Usa? Non avranno impatto». Jet russi nello spazio aereo lituano
