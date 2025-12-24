Zelensky | ‘Usa rimuoveranno gradualmente le sanzioni a Mosca’

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Washington intende revocar le sanzioni gradualmente dopo la fine della guerra''. Lo ha detto ai giornalisti il presidente ucraino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

zelensky 8216usa rimuoveranno gradualmente le sanzioni a mosca8217

© Imolaoggi.it - Zelensky: ‘Usa rimuoveranno gradualmente le sanzioni a Mosca’

Leggi anche: Zelensky all'Ue: «Più pressioni su Mosca». Putin: «Le sanzioni Usa? Non avranno impatto. Risposta sbalorditiva se attaccati»

Leggi anche: Zelensky all'Ue: «Più pressioni su Mosca». Putin: «Le sanzioni Usa? Non avranno impatto». Jet russi nello spazio aereo lituano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

zelensky 8216usa rimuoveranno gradualmenteZelensky, 'gli Usa rimuoveranno gradualmente le sanzioni a Mosca' - ucraina non prevede la revoca delle sanzioni contro Mosca da parte degli Stati Uniti, ma Washington intende revocarle gra ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.