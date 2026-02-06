Usa l' allerta | Gli americani in Iran lascino immediatamente il Paese

Gli Stati Uniti hanno detto agli americani in Iran di andarsene subito o di mantenere un basso profilo. Le autorità americane hanno anche invitato i cittadini a tenere sempre il telefono acceso e a restare in contatto con le ambasciate. La richiesta arriva in un momento di tensione crescente tra i due Paesi.

Gli Stati Uniti hanno chiesto agli americani in Iran di lasciare immediatamente il Paese o comunque di «tenere un profilo basso» ed essere «sempre in contatto» con famiglia e amici. «A causa di misure di sicurezza rafforzate, chiusure stradali, interruzioni dei trasporti pubblici e blocchi di internet», si legge in un'allerta sul sito dell'ambasciata virtuale a Teheran. I cittadini americani, se possibile in sicurezza, devono valutare la possibilità di lasciare l'Iran via terra verso l'Armenia o la Turchia «immediatamente». Altrimenti, si avverte «trovate un luogo sicuro, evitate le manifestazioni, mantenete un profilo basso».

