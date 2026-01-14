Iran si avvicina l’intervento militare Usa | Gli italiani lascino il Paese

La Farnesina ha invitato gli italiani presenti in Iran a lasciare il Paese, in seguito alle crescenti tensioni internazionali. Secondo alcune fonti, un intervento militare statunitense potrebbe avvenire nelle prossime ore. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio, con attenzione alle decisioni che potrebbero influenzare la stabilità regionale e la sicurezza dei cittadini italiani all’estero.

La Farnesina chiede agli italiani di lasciare l’Iran e intanto, secondo alcune anticipazioni di stampa, l’intervento militare statunitense nel Paese è probabile e potrebbe arrivare già nelle prossime 24 ore. Due fonti europee, citate da Ynet, ritengono possibile un attacco entro 24 ore, mentre una fonte israeliana ritiene che Donald Trump abbia già preso la decisione di intervenire, anche se non sono ancora chiari i tempi né l’obiettivo dell’attacco. Il Pentagono, secondo il New York Times, avrebbe presentato varie opzioni per colpire l’Iran. Qualsiasi attacco, viene spiegato, “è previsto fra almeno diversi giorni e potrebbe provocare una forte rappresaglia dell’Iran”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sono centinaia, ma c’è chi ipotizza migliaia, le vittime della repressione in Iran. Immagini terribili continuano a circolare nonostante il blackout. È verosimile un intervento Usa Per gli ayatollah si avvicina la fine Sono domande ricorrenti sui giornali. Israele int facebook

Iran, "Occidente mostra immagini proteste anti-governative violente fomentate da CIA e Mossad, numero vittime gonfiato da Ong finanziate da Usa" x.com