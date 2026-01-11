Venezuela l’allarme del Dipartimento di Stato Usa | I cittadini americani lascino immediatamente il Paese rischi per la sicurezza

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un avviso di sicurezza rivolto ai cittadini americani presenti in Venezuela, raccomandando loro di lasciare il Paese senza indugi a causa della crescente instabilità e dei rischi per la sicurezza. Questa comunicazione sottolinea l’importanza di adottare misure di prudenza e di monitorare attentamente la situazione.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha lanciato un nuovo avviso di sicurezza esortando tutti i cittadini americani presenti in Venezuela a lasciare il Paese «immediatamente» a causa della grave instabilità e dei rischi per la sicurezza. Secondo le autorità di Washington, dopo il blitz statunitense che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e della moglie, la situazione interna del Paese è considerata estremamente volatile e può rappresentare una minaccia diretta per gli stranieri. I colectivos. Nel comunicato ufficiale, il dipartimento sottolinea che «la situazione della sicurezza rimane instabile», soprattutto una settimana dopo la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Il dipartimento di stato Usa invita i cittadini americani a lasciare immediatamente il Venezuela Leggi anche: Venezuela, il Dipartimento di Stato Usa invita gli americani a lasciare il Paese La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela, l’allarme del Dipartimento di Stato Usa: «I cittadini americani lascino immediatamente il Paese, rischi per la sicurezza» - Il Dipartimento mette in guardia contro le milizie armate chiamate "colectivos" che perquisiscono le auto alla ricerca di americani o di prove di sostegno agli Usa ... open.online

Gli esperti del clima sono già in allarme. La ripresa delle trivellazioni in Venezuela, dove si trovano le più grandi riserve di petrolio al mondo, renderà più complicata la lotta al cambiamento climatico. In un momento in cui gli studi rivelano come le temperature - facebook.com facebook

Allarme giornalisti internazionali al confine tra Colombia e Venezuela x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.