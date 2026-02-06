usa iran al via il vertice in oman tra diplomazia e minacce

Questa mattina in Oman si apre un nuovo capitolo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. L'incontro vede protagonisti figure di alto livello come Jared Kushner e Abbas Araghchi. La speranza è di trovare un punto di svolta, ma le tensioni rimangono alte. La diplomazia si muove, mentre da entrambe le parti arrivano segnali contrastanti.

Ci siamo. Si terranno il 6 febbraio, in Oman, i colloqui tra l’inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, il genero di Donald Trump, Jared Kushner, e il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. L’organizzazione del vertice è stata piuttosto accidentata, tanto che, mercoledì pomeriggio, era, a un certo punto, addirittura saltata. Poi, soprattutto a seguito delle manovre diplomatiche di Egitto, Qatar e Turchia, il meeting è stato nuovamente messo in agenda. La bozza e i nodi irrisolti. Non solo. Secondo Al Jazeera, i tre Paesi mediatori avrebbero anche redatto una bozza di accordo, sulla cui base Teheran si impegnerebbe a rinunciare all’ arricchimento dell’uranio per tre anni, a non usare missili balistici e a non armare più i suoi proxy. 🔗 Leggi su Panorama.it

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

