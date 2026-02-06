US steps up aid to Cuba even while choking off fuel supply
Gli Stati Uniti annunciano un ulteriore aiuto di 6 milioni di dollari per Cuba, mentre continuano a ridurre le forniture di carburante. La decisione arriva in un momento di tensioni crescenti tra i due paesi. Il Dipartimento di Stato conferma che l’assistenza umanitaria servirà a sostenere la popolazione cubana, nonostante il taglio delle forniture di petrolio. La mossa dimostra come, da un lato, Washington voglia mostrare vicinanza ai cittadini di Cuba, dall’altro mantenga una linea dura sulla questione energetica.
WASHINGTON, Feb 5 (Reuters) - The U.S. will provide an extra $6 million in humanitarian aid to Cuba, the top State Department aid official said on Thursday, even as Washington has stepped up efforts to block oil supplies to the Caribbean island nation, causing crippling shortages. Aid official Jeremy Lewin said at a news conference the new U.S. commitment would bring to $9 million the amount of assistance provided to the people of Cuba since Hurricane Melissa struck in October. The aid is being delivered by the Catholic Church and Lewin said Cuba’s communist authorities had so far not interfered with its distribution. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondimenti su US Cuba
Cuba to roll out rationing plan as U.S. moves to block fuel supply
A Cuba si prepara a introdurre un piano di razionamento, mentre gli Stati Uniti si muovono per bloccare le forniture di carburante.
Cuba to accept US aid as Washington warns against interference
Cuba ha annunciato che accetterà assistenza dagli Stati Uniti, mentre Washington ha avvertito di evitare interferenze.
Why Cuba Has Only 15 Days of Oil Left
Ultime notizie su US Cuba
Argomenti discussi: The group led by Barbacid at CNIO completely eliminates pancreatic tumours in mice with no resistance developing - Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; Bitcoin Price Prediction 2026–2031: Can BTC Rally to $105K in Feb 2026?.
US steps up aid to Cuba even while choking off fuel supplyThe U.S. will provide an extra $6 million in humanitarian aid to Cuba, the top State Department aid official said on Thursday, even as Washington has stepped up efforts to block oil supplies to the ... reuters.com
Dopo il Venezuela, Cuba. Trump dichiara uno stato di emergenza nazionale contro il Governo di Cuba, definendolo una minaccia insolita ed eccezionale alla sicurezza nazionale e alla politica estera degli USA. I motivi sarebbero la cooperazione di Cub facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.