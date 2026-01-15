Cuba to accept US aid as Washington warns against interference

Da internazionale.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cuba ha annunciato che accetterà assistenza dagli Stati Uniti, mentre Washington ha avvertito di evitare interferenze. La notizia segna un possibile cambiamento nelle relazioni tra i due Paesi, nel contesto di tensioni e dialoghi diplomatici. La decisione arriva in un momento di attenzione internazionale sulle dinamiche tra Cuba e gli Stati Uniti, con implicazioni per la stabilità e la cooperazione regionale.

By Simon Lewis and Dave SherwoodWASHINGTONHAVANA, Jan 15 - The U.S. State Department’s top aid official warned Cuba’s authorities on Thursday not to interfere with a hum. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

cuba to accept us aid as washington warns against interference

© Internazionale.it - Cuba to accept US aid as Washington warns against interference

Leggi anche: Somalia, US relations hit new low as Washington pauses aid to government

Leggi anche: Trump aumenta la pressione su Cuba: si riaccende lo scontro tra Washington e L’Avana

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump suggests Cuba should strike a deal with US; Usa, dopo il Venezuela Donald Trump minaccia Cuba e apre all’opzione militare in Iran; Trump su Cuba: “È appesa a un filo”. Cresce la pressione degli Usa sull’Avana; Entrare negli USA dopo viaggio a Cuba nel 2026: cosa sapere e come organizzarsi.

cuba to accept usCuba to accept US aid as Washington warns against interference - State Department's top aid official warned Cuba's authorities on Thursday not to interfere with a humanitarian aid shipment and suggested President Donald Trump could take action if Cuba ... msn.com

How Trump Plans to Take Greenland - and How Europe Can Respond

Video How Trump Plans to Take Greenland - and How Europe Can Respond

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.