Cuba to roll out rationing plan as US moves to block fuel supply
A Cuba si prepara a introdurre un piano di razionamento, mentre gli Stati Uniti si muovono per bloccare le forniture di carburante. Il presidente Miguel Diaz-Canel ha annunciato che entro una settimana il governo metterà in atto un piano di emergenza che coinvolge diversi settori, per fronteggiare le conseguenze di questa decisione. La situazione si fa tesa e si aspetta una risposta concreta dalla popolazione cubana.
HAVANA, Feb 5 (Reuters) - Cuban president Miguel Diaz-Canel said on Thursday that his government would roll out a multi-sector contingency plan in the next week to confront fuel shortages as U.S. pressure grows to block the supply of oil to the Caribbean island nation. “(The U.S. blockade) affects public transportation, hospitals, schools, the economy and tourism,” Diaz-Canel said in a televised press conference. “How do we till our soil? How do we move around? How do we keep our kids in classes without fuel?” “We are going to take measures that, while not permanent, will require effort. What else are we to do? Are we going to give up? There is so much to defend. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Russia will continue to supply oil to Cuba, RIA cites ambassador
La Russia continuerà a fornire olio a Cuba.
Cuba, Venezuela, Cuba ? Mai dire che è impossibile, la storia narra il contrario
La storia recente mostra come eventi inaspettati possano cambiare il corso degli avvenimenti.
