US military says it killed two people in strike on suspected drug vessel in Eastern Pacific

La marina statunitense ha annunciato di aver colpito e ucciso due persone in un’operazione mirata a un’imbarcazione sospettata di trasporto droga nell’Oceano Pacifico orientale. L’attacco si è svolto giovedì, senza altri dettagli su chi fossero esattamente le vittime o cosa fosse stato intercettato. La notizia arriva in un momento di crescenti tensioni tra le autorità americane e i traffici illeciti in quella zona.

Feb 5 (Reuters) - The U.S. military said it killed two people in a strike on a suspected drug vessel in the Eastern Pacific on Thursday. “Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern Pacific and was engaged in narco-trafficking operations,” the U.S. military said in a statement on X, adding that no U.S. military forces were harmed. Il 5 febbraio (Reuters) - L’esercito statunitense ha dichiarato di aver ucciso due persone in un attacco a una sospetta nave antidroga nel Pacifico orientale giovedì. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - US military says it killed two people in strike on suspected drug vessel in Eastern Pacific Approfondimenti su US Military US military says it struck vessel in eastern Pacific, killing two Il Comando del Sud degli Stati Uniti ha confermato di aver effettuato un intervento militare su un'imbarcazione nell'Europa Pacifico, con l'obiettivo di garantire la sicurezza nella regione. At least 216 militants killed in all in Pakistan’s Balochistan, military operations end Nella provincia di Balochistan, Pakistan, le forze di sicurezza hanno annunciato di aver concluso un’ampia operazione militare contro i militanti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. 27,000 US Troops Storm Panama In One Night! - The Invasion of 1989 Ultime notizie su US Military Argomenti discussi: Trump l’inevitabile/4; Iran, Tehran-Washington meeting in Turkey on Friday. No ultimatum from Trump on nuclear power; Trump Renews Iran Threat as U.S. Carrier Enters Gulf; EU turn: Iranian Pasdaran designated as a terrorist organisation. US military says it shot down Iranian drone near aircraft carrierAn F-35C fighter jet from Abraham Lincoln shot down the Iranian drone in self-defense and to protect the aircraft carrier and personnel on board, said Navy Captain Tim Hawkins, a spokesperson at the ... trtworld.com US shoots down Iranian drone it says was flying toward aircraft carrierThe US military says it shot down an Iranian drone acting aggressively near its aircraft carrier in the Arabian Sea in self-defence. thenightly.com.au Il mercato pet in Asia-Pacifico continua a correre: nuovi record di crescita nel 2025 e trend ancora positivi nel 2026. Indonesia e India guidano la classifica, mentre Cina e Sud-Est Asiatico mostrano dinamiche sempre più interessanti per brand, retailer e ope facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.