At least 216 militants killed in all in Pakistan’s Balochistan military operations end

Nella provincia di Balochistan, Pakistan, le forze di sicurezza hanno annunciato di aver concluso un’ampia operazione militare contro i militanti. Finora sono stati uccisi almeno 216 combattenti. La campagna, iniziata per contrastare le attività degli insorti, si è conclusa con un bilancio pesante e senza ulteriori dettagli sulle operazioni future.

Feb 5 (Reuters) - At least 216 militants have been killed in all in Pakistan's Balochistan province and the security operation launched against them has ended, Pakistan's military said on Thursday. 5 febbraio (Reuters) - Almeno 216 militanti sono stati uccisi in tutto nella provincia pakistana del Balochistan e l'operazione di sicurezza lanciata contro di loro è terminata, ha detto giovedì l'esercito pakistano.

