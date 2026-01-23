US military says it struck vessel in eastern Pacific killing two

Il Comando del Sud degli Stati Uniti ha confermato di aver effettuato un intervento militare su un'imbarcazione nell'Europa Pacifico, con l'obiettivo di garantire la sicurezza nella regione. L'operazione ha portato alla morte di due persone. Questa azione rientra nelle attività di monitoraggio e tutela degli interessi degli Stati Uniti nell'area, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche dell'intervento.

Jan 23 (Reuters) - The U.S. Southern Command said on Friday it carried out a strike on a vessel in the eastern Pacific, killing two people. "Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern Pacific and was engaged in narco-trafficking operations. Two narco-terrorists were killed and one survived the strike," the military said in a post on X. 23 gennaio (Reuters) - Il Comando meridionale degli Stati Uniti ha detto venerdì di aver effettuato un attacco contro un'imbarcazione nel Pacifico orientale, uccidendo due persone. "L'intelligence ha confermato che l'imbarcazione transitava lungo rotte note del narcotraffico nel Pacifico orientale ed era impegnata in operazioni di narcotraffico.

