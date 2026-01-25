Scopre la compagna online con un altro uomo | picchiata privata del cellulare e segregata in casa

Un uomo condannato a quattro anni e mezzo di reclusione e a una multa di duemila euro per aver aggredito la compagna, che aveva scoperto una chat con un altro uomo. La donna è stata picchiata, privata del cellulare e segregata in casa. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti in ambito familiare e relazionale.

Donna segregata in casa e picchiata per 24 ore: arrestato marocchinoUn uomo marocchino è stato arrestato a Vigevano con l'accusa di aver segregato e maltrattato una donna per 24 ore.

Pavia, picchiata e segregata in casa per 24 ore: si salva grazie al GpsUna donna è stata aggredita e segregata in casa per 24 ore a Pavia, riuscendo a salvarsi grazie all'invio della propria posizione tramite GPS.

