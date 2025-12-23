Un anno di violenze e minacce all' ex compagna 23enne in carcere per stalking

Un anno di violenze e minacce ha portato all’arresto di un 23enne tunisino a Modena, sospettato di stalking ai danni dell’ex compagna. I carabinieri hanno concluso un’indagine che ha evidenziato un lungo periodo di persecuzioni, garantendo così maggiore tutela alla vittima. L’episodio sottolinea l’importanza di intervenire tempestivamente in casi di violenza domestica e di tutela delle persone coinvolte.

I carabinieri di Modena hanno messo fine a un lungo incubo vissuto da una giovane donna, arrestando un ragazzo tunisino di 23 anni accusato di atti persecutori. L'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere è arrivata durante lo scorso fine settimana, a coronamento di un'indagine.

