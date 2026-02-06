Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 6 febbraio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. I fan seguono con attenzione il Trono Over e il Trono Classico, pronti a scoprire cosa succederà. La diretta streaming è disponibile anche oggi, e i protagonisti sono già al centro delle discussioni sui social. La puntata promette emozioni e colpi di scena.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 6 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ennesima delusione per Gemma dopo il rifiuto di Mario. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista è uscita con Reien e Simone. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 6 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Questa mattina gli spettatori di Canale 5 si sono sintonizzati per seguire la puntata di Uomini e Donne.

Oggi su Canale 5 va in scena una nuova puntata di Uomini e Donne.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Uomini e Donne, anticipazioni 6 febbraio 2026: nuovo scontro tra Alessio e RosannaUomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: nuovo confronto in studio tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. mondotv24.it

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 5 febbraio 2026/ Carlo va via e Sabrina Zago scoppia a piangereAnticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 5 febbraio 2026: Carlo va via e Sabrina Zago scoppia a piangere, Gemma non demorde con Carlo ... ilsussidiario.net

Barbara De Santi ha deciso che non tingerà più i capelli. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha spiegato il motivo di questa decisione facebook

Uomini e Donne, Gianni si scaglia contro Alessio: meno spazio a Gemma, addii nel Trono Over. Ciro corre ai ripari,... x.com