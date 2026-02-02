Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 2 febbraio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Questa mattina gli spettatori di Canale 5 si sono sintonizzati per seguire la puntata di Uomini e Donne. La trasmissione, come di consueto, è andata in onda in diretta e ha visto protagonisti i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. I fan hanno potuto vivere i momenti più intensi e scoprire le ultime novità sui loro beniamini.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 2 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la scelta di Cristiana: la tronista è uscita dal dating show con Ernesto. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Elisabetta e Sebastiano. Cosa deciderà di fare la dama? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 2 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Ecco le anticipazioni e le news di oggi su Uomini e Donne, con la diretta della puntata del 7 gennaio 2026 in streaming su Witty TV.

Ecco le anticipazioni e le news di oggi di Uomini e Donne, con la diretta streaming del 8 gennaio 2026.

Uomini e Donne Anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Gemma si ripropone a Mario, Sara abbandonataScopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 2 al 6 febbraio 2026 su Canale 5. comingsoon.it

Uomini e Donne, anticipazioni 2 febbraio 2026: Gemma commenta l’intervista di Mario a VerissimoUomini e Donne, le anticipazioni di lunedì 2 febbraio 2026: nuovo confronto in studio tra Gemma e Mario dopo la sua intervista a Verissimo. mondotv24.it

Ieri, mercoledì 28 gennaio, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il noto dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come di consueto Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato le anticipazioni riguardanti sia il trono over che il trono clas - facebook.com facebook