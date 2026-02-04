Oggi su Canale 5 va in scena una nuova puntata di Uomini e Donne. I fan seguono con attenzione il Trono Over e quello Classico, pronti a scoprire cosa succederà tra i protagonisti. La diretta streaming è disponibile per chi vuole seguire tutto in tempo reale.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 4 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Ciro comunica la sua decisione di continuare il trono, mentre Mauro interrompe la conoscenza con Gemma. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Edoardo e Paola. Il corteggiatore ha deciso di darle l’esclusiva, cosa deciderà di fare la dama? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 4 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (4 febbraio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Questa mattina gli spettatori di Canale 5 si sono sintonizzati per seguire la puntata di Uomini e Donne.

Ecco le anticipazioni e le news di oggi su Uomini e Donne, con la diretta della puntata del 7 gennaio 2026 in streaming su Witty TV.

