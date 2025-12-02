L’università che guarda all’innovazione parla il rettore della Pegaso | La formazione telematica? Così rispondiamo alle esigenze degli studenti e del mondo di oggi – L’intervista

« Il cambiamento dei mezzi non riduce la qualità della didattica ». A sostenerlo è Pierpaolo Limone, rettore dell’università telematica Pegaso, rompendo subito uno dei pregiudizi più diffusi sulla formazione a distanza. Il digitale permea sempre più ogni ambito della vita quotidiana e, di conseguenza, anche l’università sta evolvendo. Non si parla più solo di lezioni in aula e libri cartacei, ma di strumenti flessibili, personalizzati e accessibili ovunque. L’ateneo telematico non si limita a replicare il modello tradizionale online, ma propone percorsi studiati per conciliare impegni lavorativi, familiari e personali degli studenti. 🔗 Leggi su Open.online