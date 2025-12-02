Università Open day al campus di Rimini per orientare gli studenti del futuro
Torna il tradizionale appuntamento di orientamento rivolto alle classi quarte e quinte di tutte le scuole secondarie di secondo grado. L’Open day, organizzato in presenza, permetterà di assistere alla presentazione dei corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico: il 3 e il 4 dicembre, dalle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
