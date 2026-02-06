Maria De Filippi si prepara a perdere un altro talento. Dopo aver costruito carriere e lanciato volti noti, questa volta il suo team si sta sciogliendo di nuovo. La conduttrice è abituata a vedere partire artisti che ha aiutato a crescere, ma la delusione resta sempre tanta. La decisione di lasciar andare alcuni di loro fa parte del percorso, anche se non smette di pesare.

Crescere talenti significa anche saperli lasciare andare. Maria De Filippi lo sa bene: negli anni ha costruito carriere, lanciato volti amatissimi e poi, puntualmente, ha dovuto fare i conti con addii eccellenti. Questa volta a spiccare il volo è una delle sue creature più luminose, un percorso naturale che porta con sé orgoglio ma anche un pizzico di malinconia. Perché quando un allievo di Amici conquista il mondo, il successo è doppio. anche se lo studio di Canale 5 resta un po’ più vuoto. Maria De Filippi cuore di mamma: lascia andare la sua “figlia” artistica. Giulia Stabile è pronta a vivere una svolta decisiva nella sua carriera. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Un’altra delusione per Maria De Filippi, ecco chi se ne va: non è la prima volta che succede

