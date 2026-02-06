Cresce la delusione per Maria De Filippi, che si trova a perdere un altro talento. Dopo aver costruito carriere e lanciato volti noti, questa volta deve salutare un altro nome importante. È una consuetudine per la conduttrice: saper lasciare andare, anche se non sempre è facile.

Crescere talenti significa anche saperli lasciare andare. Maria De Filippi lo sa bene: negli anni ha costruito carriere, lanciato volti amatissimi e poi, puntualmente, ha dovuto fare i conti con addii eccellenti. Questa volta a spiccare il volo è una delle sue creature più luminose, un percorso naturale che porta con sé orgoglio ma anche un pizzico di malinconia. Perché quando un allievo di Amici conquista il mondo, il successo è doppio. anche se lo studio di Canale 5 resta un po’ più vuoto. Maria De Filippi cuore di mamma: lascia andare la sua “figlia” artistica. Giulia Stabile è pronta a vivere una svolta decisiva nella sua carriera. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Un’altra delusione per Maria De Filippi, ecco chi se ne va: non è la prima che succede

Le programmazioni domenicali di Canale 5 stanno subendo alcune modifiche: il format di Maria De Filippi, Amici, ha una durata ridotta, mentre Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, si protrae più a lungo.

