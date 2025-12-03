Maria De Filippi a Belve parla di Costanzo per la prima volta | ecco cosa gli chiederebbe

Martedì 2 dicembre 2025, Belve ha chiuso la stagione con un momento toccante, quando Maria De Filippi ha accettato di lasciarsi intervistare da Francesca Fagnani con le domande “classiche” del programma. Tra risposte ironiche e sentimentali, Maria ha parlato di Maurizio Costanzo per la prima volta in tv e ha detto che potendo, gli chiederebbe se ha sofferto, nei suoi ultimi giorni di vita. L’intervista è iniziata con la canonica domanda di Fagnani: “Che belva si sente?”. La risposta di Maria De Filippi non ha cercato metafore né animali guida. Queen Mary ha risposto senza esitazioni: “Mi sento Maria De Filippi”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Maria De Filippi a Belve parla di Costanzo per la prima volta: ecco cosa gli chiederebbe

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'ex ballerina della settima edizione del talent show di Maria De Filippi ha perso il marito, stroncato da un malore improvviso - facebook.com Vai su Facebook

Maria De Filippi - nell'ultima puntata di stagione di "Belve" - ha 'concesso' all'amica Francesca Fagnani di farle qualche domanda. L'emozione e le lacrime ricordando Maurizio Costanzo. Vai su X

Maria De Filippi, le lacrime a Belve: "Riporterei in vita Maurizio Costanzo per chiedergli se ha sofferto" - Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Maria De Filippi si è lasciata andare alle lacrime. Come scrive msn.com

Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo a Belve e si commuove: "Gli chiederei se ha sofferto" | VIDEO - La conduttrice è stata ospite dell'ultima puntata del programma di Francesca Fagnani ... Da tpi.it

Le lacrime di Maria De Filippi a Belve: “Vorrei riportare in vita Maurizio Costanzo per chiedergli se ha sofferto” - Nel corso dell’ultima puntata di Belve, Maria De Filippi ha concesso all’amica Francesca Fagnani di rivolgerle qualche domanda ... Secondo fanpage.it

“Non so se all’ultimo ha sofferto”: Maria De Filippi in lacrime a Belve, il pensiero più doloroso su Maurizio Costanzo - Maria De Filippi si lascia andare a Belve ricordando Maurizio Costanzo e il dubbio che la accompagna da anni. Riporta donnaglamour.it

Maria De Filippi in lacrime a Belve: «Riporterei in vita Maurizio Costanzo e gli chiederei solo se ha sofferto» - Martedì 2 dicembre 2025, Belve ha chiuso la stagione con un momento destinato a restare nella memoria del pubblico. Si legge su msn.com

Belve, Maria De Filippi in lacrime: “A Maurizio chiederei se ha sofferto” - Belve, Maria De Filippi in lacrime: “A Maurizio chiederei se ha sofferto” il dolore per i genitori e il ricordo di Maurizio ... Riporta ilvicolodellenews.it