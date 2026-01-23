Il ministro degli Esteri iraniano ha commentato le recenti dichiarazioni su Zelensky, sottolineando come il leader ucraino abbia indirizzato risorse dei contribuenti occidentali verso interessi personali e corruzione. La critica si inserisce in un quadro più ampio di tensioni internazionali, evidenziando le difficoltà di una leadership percepita come confusa e poco trasparente. La questione rimane centrale nel dibattito sulla gestione delle risorse e sulla credibilità delle istituzioni ucraine.

Il mondo “ne ha abbastanza di pagliacci confusi”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, scagliandosi contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in occasione del Forum economico mondiale di Davos ha chiesto “apertamente e senza vergogna un’aggressione illegale da parte degli Stati Uniti contro l’Iran, in violazione della stessa Carta delle Nazioni Unite”. “A differenza del vostro esercito sostenuto dall’estero e infestato da mercenari, noi iraniani sappiamo come difenderci e non abbiamo bisogno di implorare aiuto dagli stranieri”, ha concluso il ministro iraniano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, ministro Esteri su Zelensky: “Il mondo ne ha abbastanza di pagliacci confusi”

Leggi anche: Iran, ministro Esteri: "Non stiamo più arricchendo l'uranio"

Ottolini Juve, Tuttosport svela perché il club ha puntato su di lui: ‘Ministro degli Esteri’. Può essere presentato stasera alla squadraTuttosport analizza le ragioni della scelta della Juventus di affidarsi a Ottolini Juve, definito come il ‘Ministro degli Esteri’.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Tajani presiede riunione su Iran, richiesta a italiani di lasciare il Paese; Il ministero degli Esteri ha detto ai cittadini italiani in Iran di lasciare il paese; Ministro Esteri Iran, oggi o domani non ci saranno impiccagioni; Il ministro degli Esteri dell'Iran Araghchi non sarà a Davos, conferma il Wef.

Iran, Netanyahu ha chiesto a Trump di rinviare l'attacco. Mattarella: «Efferato sterminio di manifestanti»L'Iran ha riaperto il suo spazio aereo dopo una chiusura di quasi cinque ore, che ha costretto le compagnie aeree a cancellare, modificare le rotte o ritardare alcuni voli. L'avviso ... leggo.it

Il ministero degli Esteri ha detto ai cittadini italiani in Iran di lasciare il paeseIl ministero degli Esteri ha detto ai cittadini italiani che si trovano in Iran di lasciare il paese, se ne hanno la possibilità. È stato comunicato mercoledì durante una riunione sulla sicurezza tra ... ilpost.it

Il ministro degli Esteri iraniano non parteciperà al vertice di Davos, in Svizzera, che si è aperto questo lunedì, ha dichiarato il World Economic Forum. Araghchi avrebbe dovuto parlare martedì x.com

Il World Economic Forum annulla l'invito al ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'#Iran. Abbas #Araqchi, ministro degli Esteri dell'orrifica Repubblica islamica, non parteciperà al forum. Avere rapporti con funzionari della Repubblica islamica è co facebook