Il nuovo izakaya giapponese che ha stregato Milano e altre cose buone in città nel weekend dal 12 al 14 dicembre 2025

Dal 12 al 14 dicembre 2025, Milano si anima con l’apertura di Ate Obanzai Bar, un nuovo izakaya giapponese che sta conquistando gli appassionati di cucina asiatica. Situato vicino a Porta Genova, questo locale firmato dal team di Sakeya porta l’atmosfera di Kyoto nel cuore della città, offrendo un’esperienza autentica e raffinata.

A Milano c’è un nuovo posto che vuole imporsi sulla scena gastronomica locale, di stampo asiatica. Si chiama Ate Obanzai Bar ed è un piccolo angolo di Kyoto firmato dal team di Sakeya, il ristorante e cocktail bar giapponese a due passi da Porta Genova. Con soli 10 posti a sedere e un bancone. 🔗 Leggi su Milanotoday.it