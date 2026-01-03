Una targa celebra quattro attività storiche di Castelfranco, con radici che si estendono da quasi un secolo. Dall’oreficeria Franceschi, con i suoi 96 anni, al panificio Nardinelli, che compie 60, fino alla giovane Toscanaffé, con 38 anni di attività. Queste imprese rappresentano un patrimonio di tradizione e continuità nel territorio.

CASTELFRANCO Dai 96 anni dell’oreficeria Franceschi, ai 60 anni del panificio Nardinelli fino ai 38 della giovane Toscaffé. Queste le attività commerciali del centro storico di Castelfranco premiate dal Comune con una targa consegnata dall’assessore Giuseppe Calò. Stesso premio è stato consegnato ad Athos Bachi, erede del negozio di alimentari e fiaschetteria Ivona che ha chiuso i battenti pochi mesi fa dopo 77 anni. L’amministrazione comunale guidata da Fabio Mini, ha voluto omaggiare così quattro commercianti storici. "Questo esercizio aprì il primo giugno 1965 – racconta Simone Nardinelli – Lo fondarono mio padre Piero e mia madre Antonietta (seconda foto dall’alto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una targa a quattro storiche attività. Da quasi un secolo a "soli" 38 anni

