Iperal taglia il traguardo dei 40 anni | oltre 5.470 collaboratori il 69% sono donne

Iperal, fondato nel 1986 a Castione Andevenno, celebra i suoi 40 anni di attività. Con oltre 5.470 collaboratori, di cui il 69% donne, l’azienda si conferma come un punto di riferimento nel territorio lombardo. Questa ricorrenza testimonia un percorso di crescita stabile e duraturo, che ha permesso a Iperal di consolidarsi come un’azienda radicata e affidabile nel settore della distribuzione.

Nel 1986 Iperal avviava la propria attività a Castione Andevenno, alle porte di Sondrio. Quarant’anni dopo, l’azienda celebra un anniversario importante che sancisce una crescita solida e costante e una presenza radicata nel territorio lombardo. Dai primi passi in Valtellina, Iperal è oggi presente con 56 supermercati distribuiti nelle province di Sondrio, Lecco, Como, Bergamo, Brescia, Monza Brianza, nella città metropolitana di Milano e in provincia di Varese. Un traguardo costruito nel tempo, giorno dopo giorno, grazie a una visione d’impresa coerente e fondata su valori profondi: concretezza, coerenza, impegno, umiltà, trasparenza e attenzione alle persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Perugia, festa grande in via dei Priori: Parma taglia il traguardo dei 50 anni

Leggi anche: Pietro Vincenzi taglia il traguardo dei cento anni e festeggia con una cinquantina di parenti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Iperal: 40 anni spesi bene. Un 2026 all’insegna della convenienza, della sostenibilità e di novità - Quarant’anni dopo, l’azienda celebra un anniversario importante che sancisce una crescita solida e costante e u ... casateonline.it