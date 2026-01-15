Iperal taglia il traguardo dei 40 anni | oltre 5.470 collaboratori il 69% sono donne
Iperal, fondato nel 1986 a Castione Andevenno, celebra i suoi 40 anni di attività. Con oltre 5.470 collaboratori, di cui il 69% donne, l’azienda si conferma come un punto di riferimento nel territorio lombardo. Questa ricorrenza testimonia un percorso di crescita stabile e duraturo, che ha permesso a Iperal di consolidarsi come un’azienda radicata e affidabile nel settore della distribuzione.
Nel 1986 Iperal avviava la propria attività a Castione Andevenno, alle porte di Sondrio. Quarant’anni dopo, l’azienda celebra un anniversario importante che sancisce una crescita solida e costante e una presenza radicata nel territorio lombardo. Dai primi passi in Valtellina, Iperal è oggi presente con 56 supermercati distribuiti nelle province di Sondrio, Lecco, Como, Bergamo, Brescia, Monza Brianza, nella città metropolitana di Milano e in provincia di Varese. Un traguardo costruito nel tempo, giorno dopo giorno, grazie a una visione d’impresa coerente e fondata su valori profondi: concretezza, coerenza, impegno, umiltà, trasparenza e attenzione alle persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
