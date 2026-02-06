Una pista che non ti fa respirare | Vitalini spiega la Stelvio dove l' Italia si gioca l' oro in discesa

Vitalini descrive la pista di Bormio come una delle più dure e impegnative delle gare di discesa. L’ex velocista azzurro, nato e cresciuto lì, spiega che sulla Stelvio non si respira facilmente: “Una pista che non ti fa respirare”. Mentre gli atleti si preparano a sfidarsi per l’oro, lui ricorda come altri tracciati come Wengen e Kitzbuhel offrano momenti di respiro, ma la Stelvio resta una delle più toste.

Pietro Vitalini è nato e cresciuto tra Bormio e Valfurva. È diventato un campione di sci (5 podi in Coppa del Mondo), è sopravvissuto a un volo pauroso sulla Streif di Kitzbuhel, poi ha creato un'azienda di abbigliamento tecnico per lo sport della sua vita. Pochi come lui possono raccontare da vicino la Stelvio, dove l'Italia si giocherà buone carte di medaglia ai Giochi di Milano Cortina in discesa (7 febbraio) e superG (11 febbraio). Vitalini, la Stelvio in sintesi? "Ci vuole un gran fisico, intanto. Forza fisica e coraggio, perché per fare tutti i passaggi bene devi avere il fegato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

