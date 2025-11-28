Orlando ha parlato così del momento della Juventus, inquadrando anche la situazione relativa a Luciano Spalletti.. La “cura Spalletti” inizia a dare i suoi frutti in termini di risultati, ma il gioco e l’atteggiamento della Juventus continuano a dividere l’opinione pubblica. Dopo il pareggio di Firenze e la vittoria europea a Bodø, a fare il punto sulla gestione del tecnico toscano è Massimo Orlando. L’ex centrocampista, oggi opinionista per TMW Radio, ha analizzato luci e ombre del nuovo corso bianconero, riconoscendo i meriti di “normalizzazione” dell’allenatore ma non risparmiando critiche per l’approccio visto al “Franchi”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Orlando fa un nome che non ti aspetti: «Lui è fondamentale per la Juventus. Devi trovare una soluzione perché giochi sempre, fa la differenza». A chi si riferisce