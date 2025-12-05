Quel numero che spaventa il Milan e l' allarme di Allegri | Houston abbiamo un problema

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia il tecnico rossonero ha sottolineato una delle lacune della squadra, i pochi gol dei centrocampisti. Per il momento i componenti della mediana hanno messo a segno soltanto 4 reti (Fofana, Loftus-Cheek, Modric, Ricci), appena il 16% del totale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quel numero che spaventa il Milan e l'allarme di Allegri: Houston, abbiamo un problema

