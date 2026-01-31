Donald Trump ha cambiato tono sulla Cina, allentando le tensioni. Questa svolta si inserisce in un quadro in cui gli Stati Uniti puntano a rafforzare alleanze nell’Occidente e a ridurre il confronto diretto con Pechino e Mosca in Asia e Pacifico. La strategia del Pentagono, che spaventa l’intera regione, sembra aver inciso anche sulle parole dell’ex presidente, ora più morbido nei confronti di Pechino.

Più emisfero occidentale e Dottrina Monroe, meno Asia – Pacifico e confronto diretto con Cina e Russia. La nuova strategia di difesa del Pentagono segue la strada tracciata dal documento di sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca qualche mese fa, fornendo però maggiori dettagli operativi. Il testo, pubblicato in un momento politicamente delicatissimo e alla vigilia di un atteso vertice tra Donald Trump e Xi Jinping previsto per aprile, conferma la presenza di un’America diversa da quella degli ultimi 10 anni: meno ideologica, più transazionale, concentrata su se stessa e sul proprio vicinato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump si ammorbidisce sulla Cina: così la strategia del Pentagono spaventa l’Asia

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha presentato la nuova National Defense Strategy 2026, con un focus sull’Emisfero occidentale e un approccio realistico verso Cina e Russia.

Il Pentagono ha recentemente adottato una nuova strategia, evidenziando come l’Europa, pur mantenendo il suo ruolo, abbia subito una diminuzione della presenza economica globale.

