Questa mattina è stata inaugurata una nuova sede del Politecnico a Bruxelles. I rappresentanti dell’ateneo spiegano che l’obiettivo principale non è solo sfruttare le opportunità europee, ma portare innovazione e competenze al centro delle decisioni europee. La scelta di aprire la sede nasce dalla volontà di essere protagonisti nel dialogo con le istituzioni comunitarie, rafforzando la ricerca e le collaborazioni internazionali.

"L’Europa è il nostro orizzonte. La domanda che ci siamo posti prima di aprire la sede a Bruxelles non è “Cosa possiamo ottenere?“ ma “Cosa possiamo portare al tavolo dei decisori?“". Così la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, spiega il senso del Bruxelles Liaison Office, in Place du Champ de Mars, nel palazzo che già ospita Regione Lombardia. Una “casa“ vicino al Parlamento Europeo, con vista post-Pnrr: quando avete preso questa scelta e perché? "Anche prima del Pnrr il Programma Horizon è stato molto importante per mantenere costante il finanziamento della ricerca: ad oggi abbiamo più di 380 progetti attivi, ne abbiamo avuti 430 col programma precedente, Horizon 2020. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una base del Politecnico a Bruxelles: "L’Europa è il nostro orizzonte: supportare la ricerca è la priorità"

Approfondimenti su Politecnico Bruxelles

Il Pentagono ha recentemente pubblicato la nuova Strategia di Difesa Nazionale, sottolineando che la priorità principale è la difesa e la sicurezza degli Stati Uniti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Politecnico Bruxelles

Argomenti discussi: Una base del Politecnico a Bruxelles: L’Europa è il nostro orizzonte: supportare la ricerca è la priorità; Batterie verdi e agricoltura sostenibile: ERC al progetto GIARRIZZO del Politecnico di Torino; PMI Awards 2026: il Politecnico di Milano premia l’innovazione delle imprese; Maire rafforza la partnership con Politecnico di Milano e PoliMI Graduate School of Management con una nuova piattaforma di ricerca e formazione.

A Bergamo esiste l’unico Politecnico che mette insieme Conservatorio e Accademia di Belle Arti. Da scoprire in occasione di TONO FestivalNato nel 2023 dalla fusione di due storiche istituzioni bergamasche, il Politecnico delle Arti organizza dal 3 al 15 febbraio 2026 TONO Festival. Una rassegna diffusa per scoprire i benefici dell’inco ... artribune.com

Bari, il Politecnico inaugura le aule del futuro per trasformare la didattica: postazioni interattive, IA, visori e regia automatizzataAnche la cattedra del docente viene sostituita da una postazione di controllo, collegata alle postazioni degli studenti. I nuovi ambienti di lezione sono stati realizzati nel Campus, nell’ambito di un ... lagazzettadelmezzogiorno.it

L’Emilia-Romagna ai vertici nazionali dell’innovazione digitale. Sulla base dei dati pubblicati dal Politecnico di Milano nel 2025 la nostra regione registra il livello di digitalizzazione più elevato tra tutte le regioni italiane, con un indice DESI regionale (Digital Ec facebook