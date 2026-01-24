Usa Pentagono | La priorità assoluta è la difesa del nostro Paese

Il Pentagono ha recentemente pubblicato la nuova Strategia di Difesa Nazionale, sottolineando che la priorità principale è la difesa e la sicurezza degli Stati Uniti. L’amministrazione Trump ha ribadito l’importanza di proteggere il paese attraverso strategie mirate e un impegno costante. Questa comunicazione evidenzia l’attenzione continua verso la tutela degli interessi nazionali, rafforzando l’impegno a garantire la sicurezza di fronte alle sfide internazionali.

La difesa e la sicurezza degli Stati Uniti sono la priorità dell’amministrazione Trump. A confermarlo è la nuova Strategia di Difesa Nazionale diffusa dal Pentagono. “La priorità assoluta delle forze armate statunitensi è difendere la Patria degli Stati Uniti. Il Dipartimento darà quindi priorità proprio a questo obiettivo, anche difendendo gli interessi americani in tutto l’Emisfero Occidentale”, si legge nelle linee guida. “Garantiremo l’accesso militare e commerciale degli Stati Uniti a terreni chiave, in particolare il Canale di Panama, il Golfo d’America e la Groenlandia”. “Ci impegneremo in buona fede con i nostri vicini, dal Canada ai nostri partner in America Centrale e Meridionale, ma ci assicureremo che rispettino e facciano la loro parte nella difesa dei nostri interessi condivisi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

