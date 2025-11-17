Oltre l’Orizzonte la danza che sostiene la ricerca sul cancro il 23 novembre a Roma

XII EDIZIONE OLTRE L’ORIZZONTE   La danza che sostiene la ricerca sul cancro   Roma 23 novembre   Ore 18.00   Teatro Viganò   Piazza Fradeletto, 17 – Roma (RM) C’è un momento dell’anno in cui la danza smette di essere soltanto arte e diventa un gesto di amore, generosità e solidarietà. È questo lo spirito con cui torna la XII edizione di Oltre l’Orizzonte, la rassegna ideata da Michela Marchese e organizzata dalla Scuola Accademica Laltradanza, che da sempre sceglie di sostenere la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Quest’anno l’emozione è ancora più intensa. Michela Marchese racconta con gratitudine la risposta dei suoi ospiti e dei partner dell’evento: professionisti della danza che, senza riserve, hanno deciso di donare il proprio tempo, la propria arte e la propria passione per una causa che riguarda tutti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

