Un viaggio a Innolandia l’Isola dell’Innovazione Racconti di un moderno Gulliver Capitolo 6 prima parte

A Trustopolis, capitale di Innolandia, si respira un’aria di apertura e cordialità. Gli abitanti sono spontanei, si avvicinano facilmente e condividono con naturalezza le loro idee. La fiducia tra le persone è un valore quotidiano, evidente nelle piccole cose e nel modo in cui si relazionano. Un esempio di come un luogo possa funzionare grazie a rapporti semplici e sinceri.

A Trustopolis, capitale di Innolandia. La spontanea socievolezza degli abitanti. E la loro nozione di fiducia. Dopo aver percorso circa cento miglia, sono arrivato a Trustopolis, la capitale di Innolandia. Il fatto che lì il fiume della conoiscenza scorra più velocemente e sia più trasparente che altrove è dovuto all'incessante campagna pubblica per la diffusione del corretto uso della parola tra gli abitanti di Trustopolis. Gli Innolandesi non erano più disposti a ricevere informazioni che li avrebbero lasciati in una situazione peggiore di quella della loro ignoranza. Non volevano sentirsi dire che qualcosa è nero quando è bianco, o corto quando è lungo.

