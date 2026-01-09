Un viaggio a Innolandia l’Isola dell’Innovazione Racconti di un moderno Gulliver Capitolo 5 prima parte

In questo capitolo, l’autore si addentra nel cuore di Innolandia, l’Isola dell’Innovazione. Viene esplorato il “fiume dell’informazione”, un elemento simbolico che rappresenta il flusso continuo di dati e conoscenza che attraversa il Paese. Attraverso questa narrazione, si offre uno sguardo sobrio e dettagliato su un ambiente caratterizzato da innovazione e trasformazione, invitando il lettore a scoprire le peculiarità di questa realtà moderna e in evoluzione.

L'autore si inoltra nel Paese. Uno strano tipo di fiume, il "fiume dell'informazione", viene descritto. Incontra diverse specie imprenditoriali. Gli esperti di politica pubblica condannano la strategia di sviluppo esogeno a causa della frenesia delle case d'asta. Lo sviluppo indigeno attraverso la creazione di nuove imprese e le reti interaziendali ottiene grandi elogi. Inoltrandomi nel Paese, ho visto un fiume la cui singolare forma non lineare scorre attraverso il tempo e lo spazio. Ho capito che si trattava di un fiume di informazioni incastonate nell'industria della conoscenza che ho descritto.

