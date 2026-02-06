Un thriller d’azione sottovalutato con una delle star più amate del genere esplode su Netflix dopo due anni

Su Netflix esplode finalmente, dopo due anni, un film d’azione con Liam Neeson che era passato un po’ sotto silenzio. Il thriller, molto atteso dagli appassionati, ha conquistato il pubblico di nuovo, dimostrando che Neeson continua a essere una delle star più amate del genere. La pellicola, che ha fatto il suo debutto in sala due anni fa, ora si ritrova al centro dell’attenzione, attirando molti spettatori che vogliono rivivere le scene adrenaliniche e il suo personaggio forte e deciso.

Taken ha segnato una svolta decisiva nella carriera di Liam Neeson quando è arrivato nei cinema statunitensi. Sull’onda del successo del film, l’attore ha intrapreso una lunga serie di ruoli da protagonista in film d’azione. Alcuni sono stati eccellenti, altri decisamente meno riusciti. Allo stesso modo, alcuni di questi titoli erano estremamente seri, mentre altri si avvicinavano di più al tono ironico e atipico di Cold Pursuit. Oggi, uno dei film d’azione più riflessivi e interessanti della sua fase da action star sta ottenendo ottimi risultati su Netflix, ed è una notizia positiva: per molto tempo, infatti, è stato probabilmente il film d’azione con Liam Neeson più sottovalutato e passato inosservato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

