Il panorama delle produzioni televisive e dei contenuti in streaming si caratterizza per continui sviluppi e riconquiste di*eventi che catturano l’interesse globale. Tra le serie che stanno riscuotendo grande successo si distingue Absentia, una produzione che, dopo otto anni dalla prima messa in onda e quattro anni dalla sua cancellazione, ha conosciuto una nuova popolarità su Netflix. Questa analisi si propone di approfondire i traguardi raggiunti dalla serie, il suo status attuale nelle classifiche mondiali e gli elementi che contribuiscono al suo fascino. la rinascita di Absentia su netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Absentia diventa un successo globale su Netflix otto anni dopo la cancellazione dalla serie thriller FBI