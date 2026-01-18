Una serie sci-fi thriller di Stephen King torna in Top 5 su Netflix dieci anni dopo

Da nerdpool.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serie sci-fi thriller di Stephen King torna tra le prime posizioni su Netflix a dieci anni dalla sua uscita. La sua presenza nelle prime posizioni conferma l’interesse duraturo verso le opere dell’autore, che continuano a conquistare il pubblico attraverso adattamenti televisivi. Questo successo testimonia la capacità delle sue storie di mantenere rilevanza e attrattiva nel tempo, anche nel panorama dell’intrattenimento digitale.

L’universo di Stephen King continua a dimostrare una longevità fuori dal comune anche sul piccolo schermo. Dopo il successo televisivo del franchise di IT con IT: Welcome to Derry, che ha riportato Pennywise al centro dell’attenzione, un’altra storia firmata dal Re dell’horror – questa volta con forti elementi sci-fi e thriller – sta vivendo una seconda giovinezza. A distanza di dieci anni dalla sua uscita, 11.22.63 è tornata prepotentemente alla ribalta grazie a Netflix. La miniserie, tratta dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2011, è stata adattata per la TV da J.J. Abrams e oggi figura tra i contenuti più visti sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

una serie sci fi thriller di stephen king torna in top 5 su netflix dieci anni dopo

© Nerdpool.it - Una serie sci-fi thriller di Stephen King torna in Top 5 su Netflix dieci anni dopo

Leggi anche: Serie tv sci fi tratte da libri di stephen king: classifica completa delle migliori serie

Leggi anche: Classifica completa delle serie TV sci-fi tratte dai libri di Stephen King

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.