una serie sci fi thriller di stephen king torna in top 5 su netflix dieci anni dopo

Una serie sci-fi thriller di Stephen King torna tra le prime posizioni su Netflix a dieci anni dalla sua uscita. La sua presenza nelle prime posizioni conferma l’interesse duraturo verso le opere dell’autore, che continuano a conquistare il pubblico attraverso adattamenti televisivi. Questo successo testimonia la capacità delle sue storie di mantenere rilevanza e attrattiva nel tempo, anche nel panorama dell’intrattenimento digitale.

L’universo di Stephen King continua a dimostrare una longevità fuori dal comune anche sul piccolo schermo. Dopo il successo televisivo del franchise di IT con IT: Welcome to Derry, che ha riportato Pennywise al centro dell’attenzione, un’altra storia firmata dal Re dell’horror – questa volta con forti elementi sci-fi e thriller – sta vivendo una seconda giovinezza. A distanza di dieci anni dalla sua uscita, 11.22.63 è tornata prepotentemente alla ribalta grazie a Netflix. La miniserie, tratta dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2011, è stata adattata per la TV da J.J. Abrams e oggi figura tra i contenuti più visti sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

