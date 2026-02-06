Un progetto per nuove infrastrutture marine

Un progetto di infrastrutture marine si chiude con un risultato concreto. Si tratta di un lavoro portato avanti dall’European Marine Biological Resource Centre, che ha coinvolto diverse comunità locali e ricercatori. L’obiettivo era migliorare le strutture per lo studio e la tutela del mare, creando nuove opportunità per la ricerca e la coesione tra le persone. Ora si aspetta solo di vedere come queste nuove infrastrutture aiuteranno a preservare l’ambiente marino e a rafforzare i legami tra le comunità coinvolte.

Restando sul tema del mare, un progetto che si è concluso sempre nell'ambito della Coesione Sociale è il lavoro svolto per Embrc - European Marine Biological Resource Centre. Si tratta di un'iniziativa importante nel settore della ricerca e dell'innovazione che coinvolge diverse città: Amendolara, Fano, Ischia, Milazzo, Napoli, Portici, Sgonico-Zgonik. Una rete che consente alle Marche – con l'hub d'avanguardia Fano Marine Center Didamar – di entrare in contatto a livello nazionale e internazionale con altre realtà affini. Scopo del progetto è stato il potenziamento e la realizzazione di nuove infrastrutture marine, per un costo complessivo di 14.

