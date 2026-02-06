Un Posto al Sole spoiler di febbraio | Damiano e Rosa come finisce per la coppia

Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole, Damiano e Rosa continueranno a vivere momenti intensi. La coppia si troverà a fare i conti con alcune scelte difficili e tensioni che metteranno alla prova il loro rapporto. I fan dovranno aspettare per scoprire come finirà questa storia.

Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole il focus sarà puntato sulla coppia Damiano-Rosa. Ecco cosa succederà tra i due Gli ultimi episodi di Un Posto al Sole sono ricchi di emozioni e colpi di scena, come sempre. Di novità ce ne sono state tante, dalla fine dell’era Gennaro Gagliotti ai Cantieri, all’arrivo, a Palazzo Palladini, dell’imprenditrice americana, Eleanor Price (Whoopi Goldberg). Un Posto al Sole, spoiler ([email protected] video)-lopinionista.it I colpi di scena proseguono con la messa in scena di Eduardo che continua a mentire a Clara, mentre non solo non ha trovato lavoro, ma è tornato ai vecchi tempi, quando era immerso nella criminalità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

