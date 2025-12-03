Stop al randagismo | la Giunta approva il progetto per il nuovo ambulatorio veterinario

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è il progetto per il nuovo ambulatorio veterinario. Ad approvarlo è stata la giunta comunale di Sciacca. Lo rende noto il sindaco Fabio Termine e l’assessore al Randagismo e ai Diritti degli animali Agnese Sinagra.Il nuovo ambulatorio sarà realizzato in locali comunali di contrada Ferraro, di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

