Stop al randagismo | la Giunta approva il progetto per il nuovo ambulatorio veterinario

C'è il progetto per il nuovo ambulatorio veterinario. Ad approvarlo è stata la giunta comunale di Sciacca. Lo rende noto il sindaco Fabio Termine e l’assessore al Randagismo e ai Diritti degli animali Agnese Sinagra.Il nuovo ambulatorio sarà realizzato in locali comunali di contrada Ferraro, di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altre letture consigliate

Canili, Di Cioccio (Pfm) minaccia lo stop ai concerti in Abruzzo. Nel mirino l'emendamento alla legge sul randagismo a firma di Massimo Verrecchia - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, la giunta approva la vendita del «vecchio» stadio a Milan e Inter. L'assessora Grandi vota contro - La giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Segnala milano.corriere.it