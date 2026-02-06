Un nuovo modo di fare musica a scuola | al via l’accordo tra Trinity College London e CNAPM

Questa mattina è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito l’accordo tra Trinity College London e il CNAPM. Le due organizzazioni hanno deciso di collaborare per introdurre un nuovo modo di insegnare musica nelle scuole italiane. L’obiettivo è rendere più accessibile e pratico l’apprendimento musicale per tutti gli studenti. Ora si aspetta di vedere come questa collaborazione cambierà le lezioni di musica nelle classi di tutta Italia.

È ufficialmente online sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito il nuovo accordo siglato tra Trinity College London e Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica per Tutti gli Studenti (CNAPM). Realizzata "su misura" a partire dagli indirizzi promossi da PNRR e Piano Nazionale delle Arti, l'Intesa ha un obiettivo molto preciso: dare ancora.

