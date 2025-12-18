Più voce agli studenti | la nuova alleanza tra l’esame GESE e il corso per docenti Teaching Speaking di Trinity College London

Scopri come l’alleanza tra l’esame GESE e il corso Teaching Speaking di Trinity College London rivoluziona l’approccio all’insegnamento delle competenze orali. Un’opportunità per potenziare la sicurezza degli studenti nel parlare in inglese, attraverso strumenti innovativi e strategie condivise. Un passo importante per docenti e scuole che vogliono valorizzare la comunicazione orale e favorire il successo linguistico.

