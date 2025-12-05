Un nuovo modo di fare cultura | rinasce la convenzione tra le eccellenze dei Colli Euganei

Tre luoghi simbolo della cultura e della storia dei Colli Euganei fanno rete per valorizzare il territorio e offrire ai visitatori un’esperienza ancora più completa.Nasce infatti una nuova convenzione tra la Casa del Petrarca, l’Oratorio della Santissima Trinità e il Museo Nazionale Atestino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

