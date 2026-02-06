Un nuovo locale dopo l' incendio | riapre ad Agnano la ristomacelleria The Butcher

Dopo l’incendio che lo aveva distrutto lo scorso ottobre ad Asciano, The Butcher riapre ora in una nuova sede ad Agnano. Il locale riapre i battenti con un nuovo look e tanta voglia di ripartire. I clienti storici e i nuovi si potranno gustare di nuovo i tagli di carne e i piatti speciali che hanno reso famoso il locale. La riapertura segna una seconda chance per il ristorante, che ha deciso di non mollare dopo il rogo.

Ha riaperto in una nuova sede, dopo l'incendio che lo scorso ottobre ha distrutto il locale di Asciano, la ristomacelleria The Butcher. Il nuovo spazio si trova in via delle Sorgenti 59, alla 'Tabaccaia' di Agnano. Lorenzo Cini, dopo la devastazione, si è rimboccato le maniche sorretto anche da.

