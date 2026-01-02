Roma est riapre la casa della comunità chiusa dopo l' incendio di novembre

A Roma est, la casa della comunità di via della Tenuta di Torrenova nel VI municipio ha riaperto venerdì 2 gennaio 2026, dopo essere stata chiusa a novembre a causa di un incendio. La riapertura rappresenta il ripristino di un punto di riferimento per la zona e il riprendere delle attività di supporto e aggregazione per i residenti.

Era stata chiusa a novembre dopo un incendio e oggi, venerdì 2 gennaio 2026, ha finalmente riaperto. Parliamo della casa della comunità di via della Tenuta di Torrenova, nel VI municipio. Un servizio essenziale per i residenti che, per quasi due mesi, si sono dovuti invece servire del centro.

