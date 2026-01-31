Galliate dopo mesi riapre lo storico locale Verde Azzurra

Dopo sei mesi di chiusura, la storica pizzeria Verde Azzurra di Galliate riapre le sue porte. La gestione ha deciso di tornare all’attività, offrendo di nuovo i suoi piatti ai clienti. La riapertura segna un passo importante per il locale, che torna ad essere punto di riferimento nel centro della città.

Riapre la Verde Azzurra di Galliate.Lo storico locale da sei mesi era chiuso per la cessazione della precedente gestione. Il nuovo titolare, Michelangelo Petrolo, è proprietario anche di un ristorante già avviato a Garbagna, “La torre tra i Carpini”.L'inaugurazione sarà domenica 1° febbraio, a.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

