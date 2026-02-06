Un misterioso aereo militare Usa ha volato al largo di Sardegna e Sicilia | può rilevare nuvole radioattive

Un aereo militare americano ha sorvolato oggi il Mediterraneo, al largo di Sardegna e Sicilia. Si tratta di un WC-135R

Il velivolo, un un WC-135R “Constant Phoenix”, trasporta a bordo una strumentazione per riconoscere tracce di radioattività nell'atmosfera. La missione sul Mediterraneo centrale: cosa è successo Un WC-135R "Constant Phoenix" ha sorvolato oggi il mar Mediterraneo, al largo di Sicilia e Sardegna per poi proseguire in direzione della Spagna e tornare alla base, nel Regno Unito. Il nome del modello non dirà molto ai più, ma se si controllano le caratteristiche dell'aereo si nota qualcosa di insolito. Questo veicolo in dotazione all'aeronautica statunitense è infatti in grado di rilevare tracce di radioattività nell'atmosfera.🔗 Leggi su Today.it

