Incidente aereo sfiorato volo JetBlue evita collisione con un Boeing militare Usa

Un volo JetBlue 1112 proveniente dalla piccola nazione caraibica di Curaçao venerdì ha interrotto la sua salita per evitare una collisione con un aereo cisterna dell’aviazione militare statunitense, e il pilota ha accusato il velivolo di Washington di aver attraversato la sua traiettoria. “Abbiamo rischiato una collisione in volo”, ha detto il pilota JetBlue, secondo una registrazione della sua conversazione con il controllo del traffico aereo, “hanno attraversato direttamente la nostra traiettoria di volo. Non hanno il transponder acceso, è scandaloso ”. L’incidente sfiorato ha coinvolto il volo JetBlue proveniente da Curaçao, appena al largo della costa del Venezuela, e diretto all’aeroporto JFK di New York City. Lapresse.it

